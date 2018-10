MIRKO BISESTI * SAIT: ” Sono in contatto con i lavoratori della Sait per seguire come Lega di Governo questa grave vicenda “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





«Meglio assumere pakistani costano meno e lavorano di più» mi auguro che queste gravissime affermazioni non siano confermate. Vogliamo voltare pagina, questo è il modello di globalizzazione sfrenata portata avanti dal centrosinistra in Italia e in Trentino ormai da troppi anni e che vogliamo bloccare. Sono in contatto con i lavoratori della Sait per seguire come Lega di Governo questa grave vicenda».

Questo quanto dichiarato dal Segretario Nazionale della Lega Trentino, Mirko Bisesti