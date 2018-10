MIRKO BISESTI * LEGA TRENTINO: “ CON SAVOI ABBIAMO CONVENUTO CHE RIMANGA PRESIDENTE DEL PARTITO “

Il presidente della Lega Trentino Alessandro Savoi ha annunciato di continuare il suo impegno come presidente del partito.

Dopo il confronto con il Segretario nazionale della Lega Trentino Mirko Bisesti si è convenuto di continuare il lavoro fatto assieme fino ad ora per il bene della Lega Trentino, dopo le naturali tensioni nate in alcuni territori durante la campagna elettorale più importante che la Lega in Trentino abbia mai svolto.

Mirko Bisesti