mirko bisesti – lega * amministrative 21 ottobre: ” La fake news sulla venetizzazione del Trentino viene fatta circolare da coloro che non sanno garantire una solida governabilità della pat “

La fake news sulla venetizzazione del Trentino viene fatta circolare da coloro che sanno bene di non garantire una solida governabilità della Provincia Autonoma di Trento.

Innanzitutto la nostra autonomia è, e con la Lega sarà sempre, intoccabile, tutelata costituzionalmente e nata da accordi internazionali. La Lega a riguardo si è sempre dimostrata di essere il Partito politico più autonomista presente sullo scenario politico da oltre trent’anni.

Trento è il centro della nostra Provincia e della nostra Regione nel rispetto dei nostri vicini con i quali dobbiamo relazionarci da partner forti dal punto di vista politico e non succubi di Bolzano.

Ci vuole un governo a trazione leghista forte per le sfide e i progetti del Trentino di domani. Votare altri partiti e coalizioni a oggi comporta come rischio quello di rimanere ancora un passo indietro a Bolzano e senza esser capaci di rendere il Trentino protagonista all’interno della Regione Trentino – Alto Adige. Quello del 21 ottobre non è solamente un voto per il cambiamento, ma anche un voto alla governabilità.

Assieme punteremo a realizzare questi punti: Valorizzazione dell’Autonomia, Minore Burocrazia e Meno Vincoli Amministrativi, Minor Pressione Fiscale per le Nostre Famiglie, Aziende e Partite Iva, Maggiore Sicurezza e Lotta all’Immigrazione Incontrollata, Rilancio dell’Agricoltura e del Turismo con una Politica d’Investimento Integrata, Riforme per la Scuola e l’Istruzione, un Trentino Protagonista a Bruxelles per una Maggiore Attrazione di Finanziamenti.

Mirko Bisesti, Segretario Nazionale della Lega Trentino.