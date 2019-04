MINISTRO LEZZI * AUTONOMIE: « MI PREOCCUPA L’ATTENZIONE MOSTRATA NELLA PROPOSTA SUL RESIDUO FISCALE CHE RIMARREBBE NELLE REGIONI PIÙ RICCHE »

Definire i fabbisogni standard, i trasferimenti alle Regioni non devono cambiare. “Se i trasferimenti nelle altre Regioni non cambieranno neanche di una virgola, per me va bene l’autonomia differenziata. Mi preoccupa però l’attenzione mostrata nella proposta sul residuo fiscale che rimarrebbe nelle Regioni più ricche a discapito delle aree svantaggiate del Sud. La prima cosa da fare è la definizione del fabbisogno standard”.

Lo afferma il ministro per il Sud Barbara Lezzi in una intervista pubblicata oggi sul Corriere del Mezzogiorno.

Il ministro Lezzi, dopo aver ricordato “che è stato il Governo Gentiloni a siglare l’intesa sulla fase definitiva, ultimo passaggio di un processo sostenuto dai governi di centrosinistra”, ha ribadito che con la Lega “rimaniamo due forze politiche con distinte identità, per questo nel contratto di governo noi del Movimento abbiamo voluto inserire il punto sulle politiche omogenee tra Nord e Sud. Per quanto mi riguarda, non ho problemi a portare avanti iniziative per il Mezzogiorno”.