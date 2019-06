MINISTRO FRACCARO * VALDASTICO: « ANCORA NON SONO STATI FORNITI GLI ELEMENTI NECESSARI PER OGNI VALUTAZIONE »

Valdastico. Fraccaro, mancano elementi per decisione, non travisare realtà. “Da notizie di stampa dei quotidiani locali emergono ricostruzioni infondate circa il progetto della Valdastico. Invito operatori dell’informazione e soprattutto esponenti politici a non travisare la realtà: allo stato attuale, come si apprende dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non c’è alcun via libera alla Valdastico perché ancora non sono stati forniti gli elementi necessari per ogni valutazione.

Come più volte ribadito, sono infatti arrivate le ipotesi di tracciato dal Trentino e dal Veneto, con comunicazioni disgiunte, e il Ministero concedente ha solo preso atto che il concessionario aveva già avviato la verifica delle soluzioni proposte. Le verifiche in corso da parte del concessionario, come si evince, non sono in alcun modo segnale di una decisione del Mit. È opportuna quindi una narrazione aderente alla realtà che eviti di creare false contrapposizioni”. Lo dichiara il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro.