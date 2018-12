ministro Fraccaro * Strasburgo ” IL Cordoglio per LE vittime, SIAMO vicini a Megalizzi “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





“Quanto accaduto sera a Strasburgo, nel cuore dell’Europa, addolora e sgomenta. Esprimiamo solidarietà al popolo francese e profondo cordoglio per le vittime dell’attacco terroristico. È necessario lanciare un messaggio chiaro: le istituzioni non abbasseranno mai la testa contro chi usa la violenza per seminare morte.

Viviamo queste ore con apprensione per le condizioni di Antonio Megalizzi, il giornalista italiano in pericolo di vita. Siamo vicini ai famigliari e a tutta la comunità trentina per questa tragedia che colpisce tutti noi”. Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta, Riccardo Fraccaro.