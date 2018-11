ministro fraccaro * Maltempo Trentino: ” annullata la visita assieme a Di Maio, Il prossimo Restitution Day – sarà destinato alla Protezione Civile “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Maltempo, annullata visita Di Maio-Fraccaro in Trentino: Presto nuovo incontro.

“A causa delle avverse condizioni meteorologiche non sono potuto arrivare, assieme al Ministro Riccardo Fraccaro, a Dimaro, in Trentino – Alto Adige. Cogliamo l’occasione per rinnovare la massima solidarietà del Governo per i cittadini di un territorio colpito da un’ondata di maltempo eccezionale.

È nostra ferma intenzione dare risposte nel più breve tempo possibile, siamo in contatto con i sindaci della valle colpiti per fissare un altro incontro nei prossimi giorni.

Il prossimo Restitution Day – ovvero il taglio degli stipendi dei parlamentari del MoVimento 5 Stelle – sarà destinato ad un fondo della Protezione Civile a favore popolazioni colpite dalle alluvioni in queste ultime settimane. È solo una delle risposte per fronteggiare l’emergenza”. Lo dichiarano il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro Riccardo Fraccaro.