MINISTRO FRACCARO (m5s) * Reddito cittadinanza: « Fa specie che i sindacati si oppongano all’introduzione in Trentino delle stesse tutele previste per il resto d’Italia »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Reddito. Fraccaro, sindacati Trentino contro i cittadini. “Fa davvero specie che le organizzazioni sindacali si oppongano all’introduzione in Trentino delle stesse tutele e opportunità previste per il resto d’Italia. Il reddito di cittadinanza, oltre a rappresentare una fondamentale misura di sostegno sociale, rientra nell’ambito delle politiche attive del lavoro e prevede un piano di rilancio dei centri per l’impiego.

Il Trentino potrà integrare la misura come vorrà, ma è assurdo pretendere che non vengano garantiti gli stessi diritti a tutti”. Lo dichiara il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, che conclude: “Abbiamo approvato Quota 100 per consentire ai cittadini di andare in pensione e creare nuovi posti di l’acoro superando la legge Fornero, che fu introdotta senza la minima protesta dei sindacati.

Con il reddito di cittadinanza aiuteremo chi è più in difficoltà a trovare un’occupazione. Mi impegnerò personalmente affinché anche in Trentino ci siano il reddito e la pensione di cittadinanza per chi è più in difficoltà. Con il Governo del cambiamento nessuno resta indietro”.