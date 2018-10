ministro FRACCARO (M5S) * AMMINISTRATIVE 21 OTTOBRE: ” DOMANI AL MART DI ROVERETO E al liceo ex Pascoli DI BOLZANO CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ALBERTO BONISOLI

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Domani alle ore 9.30 il Ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta, Riccardo Fraccaro, sarà a Rovereto per visitare il Mart insieme al Ministro per i Beni Culturali, Alberto Bonisoli, e al candidato presidente del M5S per la Provincia Autonoma di Trento Filippo Degasperi.

Successivamente i ministri Fraccaro e Bonisoli si recheranno in visita al liceo ex Pascoli di Bolzano con il candidato presidente del M5S alle provinciali Diego Nicolini. Al termine dei rispettivi appuntamenti sono previsti dei punti stampa.