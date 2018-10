ministro fraccaro * editoria trentino alto adige: ” “La concentrazione in regione è del tutto inaudita e configura un monopolio dell’informazione sconcertante “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Editoria. Fraccaro: In Trentino monopolio, rimedieremo.

“La concentrazione editoriale in Trentino-Alto Adige è del tutto inaudita e configura un monopolio dell’informazione sconcertante. L’acquisizione de l’Adige da parte del Gruppo Athesia, già proprietaria di Trentino, Alto Adige e Dolomiten, rappresenta un vulnus inaccettabile nel panorama nazionale.

Il Governo interverrà al più presto per ripristinare il divieto di possedere più del 50% delle testate in ambito regionale con l’obiettivo di tutelare il diritto all’informazione dei cittadini”. Lo dichiara il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro”.

“Il pluralismo è essenziale per la tenuta democratica del Paese, per questo – aggiunge – è doveroso rimediare alle attuali lacune legislative in materia.

Una stessa società non può essere proprietaria di quattro dei principali quotidiani locali, oltre a radio e agenzie pubblicitarie, senza compromettere gravemente il sistema dell’informazione. La libertà di stampa e l’indipendenza dai gruppi di potere vanno garantite ad ogni costo e non possono essere compromesse a colpi di operazioni finanziarie. R

ipristineremo la norma sul divieto di concentrazione regionale abrogata dalla legge Gasparri affinché tutte le società editoriali si adeguino alle nuove disposizioni di legge che impediranno le posizioni dominanti, al fine – conclude il ministro – di salvaguardare l’interesse esclusivo dei cittadini”.

*

Riccardo Fraccaro

Ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta