MINISTRO FONTANA * TRENTINO: ” RISULTATO STORICO, NUMERI MAI VISTI PRIMA “

Trentino, Ministro Fontana: risultato storico, numeri mai visti prima. «Un grandissimo giorno! Dopo il successo in Alto Adige Sudtirol, anche in Trentino la Lega ottiene un risultato storico, con numeri mai visti prima. Congratulazioni a Matteo Salvini, al neopresidente Maurizio Fugatti, al segretario Mirko Bisesti e a tutti i militanti che si sono spesi con successo in questa sfida».

Lo scrive su Facebook il Ministro per la Famiglia e le Disabilità, Lorenzo Fontana, vicesegretario federale della Lega.