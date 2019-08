MINISTRI FRACCARO E COSTA * turismo sostenibile: « Azienda Turismo Valsugana Lagorai, prima e unica destinazione certificata a livello mondiale secondo i criteri GSTC »

Presentata a Palazzo Chigi, alla presenza dei ministri Sergio Costa e Riccardo Fraccaro, l’Azienda per il Turismo Valsugana Lagorai come prima e unica destinazione certificata per il turismo sostenibile a livello mondiale secondo i criteri GSTC. Un incontro di oltre un’ora per raccontare il lavoro di un anno e la visione di sviluppo territoriale per il futuro.

Nel pomeriggio una delegazione dell’Azienda per il Turismo Valsugana-Lagorai ha presentato i risultati del processo partecipativo senza precedenti che ha portato al riconoscimento del sistema-territorio come prima destinazione turistica certificata GSTC a livello italiano, e la prima in Europa e nel mondo secondo gli standard GSTC. Un modello che mette la comunità al centro, un esempio positivo di eccellenza italiana che conferma e ribadisce la forte attenzione che il territorio della Valsugana pone nei confronti della sostenibilità e degli aspetti collegati ai cambiamenti climatici.

SERGIO COSTA – Ministro per l’ambiente – “Un inizio del lavoro assolutamente meritevole, felice che l’Azienda per il Turismo Valsugana sia stata la prima a mettere a sistema Amministrazioni, Associazioni, Musei, soggetti privati per raggiungere questo obiettivo e che questa certificazione importantissima sia il risultato di un approccio di sistema, sia dal punto di vista etico che organizzativo. Dire che è bello vivere nella propria terra non è scontato e questo ci consente di aprire lo spazio ad altre riflessioni. La bellezza del nostro paese va coltivata, senza retorica. Questa esperienza mi piace molto, perché significa dare una speranza supplementare ad uno sviluppo del nostro paese serio, rigoroso e naturalisticamente sostenibile. Questo è l’orizzonte. L’Azienda Valsugana Lagorai è pioniera e i pionieri hanno doveri supplementari rispetto ai secondi. Questo chiedo, come Ministro della Repubblica Italiana, che quanto è stato sviluppato con grande professionalità e passione in Valsugana nasca altrove. “

RICCARDO FRACCARO – Ministro per i rapporti con il Parlamento

“La Valsugana Lagorai è un territorio di eccellenza che può e deve rappresentare un modello per tutto il Paese. Sono particolarmente orgoglioso che a questo territorio venga riconosciuta la propria vocazione naturale alla sostenibilità. Sono le risorse ambientali, di cui il nostro Paese è ricco, che dobbiamo valorizzare per favorire lo sviluppo. Questo riconoscimento dimostra che puntare sulla crescita sostenibile è la chiave per interpretare il futuro: oggi è imprescindibile il connubio tra sviluppo economico e tutela ambientale ed è su questa sinergia che stiamo puntando come Governo. Vogliamo promuovere e incoraggiare questo modello di successo in Trentino e in tutto il Paese affinché l’Italia, piena di bellezze e realtà eccellenti da valorizzare, possa conquistare tutti i riconoscimenti che merita.”

“Con lo slogan – la Valsugana dove ci piace vivere 365 giorni all’anno – affermiamo che la qualità della vita ci contraddistingue e ci fa diventare precursori di un percorso che auspichiamo possa essere seguito da tante altre realtà sia trentine che italiane.” – afferma Stefano Ravelli. Ad Apt Valsugana. “Un riconoscimento ottenuto grazie ad una modalità di confronto, innovativa per le dinamiche partecipative, coordinata da Etifor, che ha incoraggiato lo scambio attivo tra quanti erogano servizi a beneficio dei cittadini e dei turisti secondo modelli positivi e sostenibili: turismo responsabile, valutazione dell’impatto etico sulle strategie di sviluppo economico e sociale, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e dell’ambiente (es. piani di mobilità, gestione dei rifiuti, acque reflue, riduzione del consumo delle risorse non rinnovabili, energia pulita). Aspetti che ieri non rientravano a far parte della promozione turistica tradizionale ma che al contrario oggi diventano un importante elemento per aumentare il valore percepito della destinazione, dove i cittadini diventano i primi attori protagonisti e ambasciatori del territorio”.

La certificazione parte da lontano, i suoi principi fanno già parte del DNA della Valsugana.

Da giugno 2018 l’APT Valsugana Lagorai ha intrapreso una scelta di straordinaria importanza per lo sviluppo della destinazione come comunità di sistema, integrata alle peculiarità e alla vocazione della meta turistica. Una scelta che si è concretizzata attraverso la certificazione di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale secondo i criteri e gli standard del Global Sustainable Tourism Council (GSTC). La scelta è ricaduta su questa organizzazione in quanto propone standard specifici per le destinazioni turistiche, i medesimi a livello mondiale; richiede un accreditamento di terza parte, a garanzia dell’effettivo rispetto degli standard da parte dell’ente richiedente ed, infine, è nata dal turismo per il turismo, valutando tutti gli aspetti che una destinazione virtuosa deve saper soddisfare, sia a livello organizzativo, sia a livello di impatti economici, sociali ed ambientali sul territorio sul quale insiste.

Il GSTC è un’organizzazione indipendente, neutrale e senza scopo di lucro. Vanta tra i propri membri enti diversificati e globali, comprese agenzie delle Nazioni Unite (UN World Tourism Organization UNWTO), organizzazioni non governative (tra le quali Rainforest Alliance), governi, università, individui e comunità, tutti impegnati a raggiungere le migliori pratiche nel turismo sostenibile.

La Valsugana dal 24 giugno 2019 è la prima destinazione turistica in Italia, in Europa e nel mondo ad aver ottenuto il certificato di destinazione per il turismo sostenibile secondo questi standard.

La certificazione di sostenibilità GSTC non è un semplice traguardo. Definisce e valorizza le caratteristiche intrinseche della destinazione turistica come sistema territoriale (ad esempio l’attenzione per l’ambiente e per i cambiamenti climatici, le esperienze turistiche green e slow, la tutela e il benessere della comunità). Insiste sul potenziamento delle azioni di sviluppo secondo logiche comunitarie e partecipate come chiave di accesso per un turismo consapevole e di qualità.

Perché il primo ambasciatore dello stile di vita sostenibile, da condividere e promuovere, è proprio la collettività che vive responsabilmente il territorio e mette il proprio benessere al centro, verso l’eco-destinazione.

“L’obiettivo della certificazione per il turismo sostenibile non è solo quello di avere un marchio voluto dall’Organizzazione Mondiale del Turismo, in quanto uno dei primi stakeholder del GSTC; ma soprattutto quello di insistere sulla cultura del turismo dove tutti – residenti, operatori e parte pubblica – si adoperano per creare sistema e per uno sviluppo turistico come futuro per la nostra Valsugana” così il presidente Denis Pasqualin in occasione della partecipazione alla Green Week, il festival della Green Economy di cui APT Valsugana è stata partner.

La certificazione è stata ottenuta grazie allo sforzo dell’APT Valsugana Lagorai e degli stakeholder del territorio e al supporto nell’attività di coordinamento e partecipazione della società Etifor, spin-off dell’Università di Padova, membro del GSTC e prima azienda di consulenza in Italia a sostenere il percorso di certificazione di una destinazione. La società accreditata per l’effettuazione dell’audit è stata invece Vireo srl, anch’essa con sede a Padova.