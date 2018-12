ministero sviluppo economico * MALTEMPO: ” VENERDÌ 7/12 A ROMA TAVOLO PER MESSA IN SICUREZZA DEI TERRITORI COLPITI, invitati Fugatti e Kompatscher “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Èconvocato venerdì 7 dicembre alle ore 11.30, presso il Ministero dello Sviluppo economico, la prima riunione del Tavolo tecnico per la messa in sicurezza, il recupero e la valorizzazione dei boschi colpiti dalle calamità lo scorso 29 ottobre in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige.

L’obiettivo dell’incontro, che si terrà alla presenza dei Ministri Luigi Di Maio e Riccardo Fraccaro, sarà quello individuare azioni di supporto a favore dei territori colpiti dal maltempo, che ha provocato ingenti danni al patrimonio forestale italiano.

Sono stati invitati a partecipare al Tavolo tecnico: il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e Presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, il Presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, il Presidente della Confederazione Italiana Agricoltori Dino Scanavino, il Presidente di Acimall Lorenzo Primultini, il Presidente di Anarf Alberto Negro, il Presidente di Federforeste Gabriele Calliari, il Presidente di Federlegno Arredo Emanuele Orsini, il Presidente di Fiper Walter Righini.