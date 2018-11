MinistERO per i Rapporti con il Parlamento * Maltempo: ” Di Maio e Fraccaro oggi in Veneto e in Trentino, alle 16.00 a dimaro “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Maltempo. Di Maio e Fraccaro oggi in Veneto e in Trentino. Oggi, venerdì 9 novembre, il vicepremier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, e il Ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta, Riccardo Fraccaro, saranno in Veneto e in Trentino, nelle zone colpite dagli eventi calamitosi degli scorsi giorni.

Alle ore 16.00 effettueranno un sopralluogo in zona Sottoguda insieme al sindaco di Rocca Pietore, Severino Andrea De Bernardin. Successivamente è previsto un punto stampa all’esterno della Sala del Soccorso Alpino, dove poi si terrà anche una riunione tecnico-operativa con amministratori locali e rappresentanti delle imprese.

Alle 17.00, Di Maio e Fraccaro si sposteranno in Trentino, in Val di Sole, dove è in programma un sopralluogo della zona del Conoide, accompagnati dal sindaco di Dimaro, Andrea Lazzaroni. In seguito è previsto un punto stampa all’esterno del Teatro Comunale.

Subito dopo, nella struttura si terrà un incontro con sindaci e imprenditori delle zone alluvionate.