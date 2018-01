MINISTERO INTERNO * PRECISAZIONI SULLE MODALITà DI RACCOLTA DELLE FIRME PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LE ELEZIONI POLITICHE

In relazione ad alcuni articoli pubblicati dalla stampa sulle modalità di raccolta delle firme per la presentazione delle liste per le elezioni politiche, la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell’Interno precisa che è la legge n.165/2017 a prevedere che tutte le firme debbano essere raccolte con l’indicazione dei candidati uninominali, senza in alcun modo differenziare tra liste che si coalizzano e liste singole.

La precisione della norma esclude quindi la possibilità di interpretazioni attraverso circolari che in via amministrativa impartiscano istruzioni che non si attengano al dettato della norma.

In ogni caso, ciascuna forza politica può definire modalità di sottoscrizione diverse da quelle suggerite dal Ministero dell’Interno, compatibili però e comunque con la disciplina legislativa vigente.

Si ricorda, altresì, che spetta alle Corti di Appello, in ultima istanza, la valutazione sulla legittimità della presentazione delle liste.