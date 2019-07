ministERO Ambiente * parco Stelvio: Costa, « Dopo 80 anni dall’istituzione PER un gioiello del nostro Paese da oltre 130 mila ettari è ora di sbloccare il piano »

“Dopo 80 anni dall’istituzione del parco dello Stelvio (un parco meraviglioso, un gioiello del nostro Paese da oltre 130 mila ettari e 64 mila abitanti) è ora di sbloccare il piano.

Questo paradiso ha bisogno di uno strumento di gestione unitario che tenga conto della specificità di un territorio che comprende la regione Lombardia e le province autonome di Trento e Bolzano.

Come si può immaginare, una grande varietà di luoghi ed esigenze che insieme devono costruire un tassello importante dell’Italia #PaeseParco che stiamo realizzando.

Sono qui alla prima riunione del nuovo comitato di indirizzo e coordinamento del parco proprio per assicurare che il Governo c’è.

Occorre coordinare tutti gli enti e arrivare finalmente ad una unitarietà che da troppi anni questo bellissimo territorio aspetta. Sono venuto per dire una cosa chiara: ditemi cosa serve per trovare soluzioni in grado di tenere insieme le esigenze dei territori e i principi della legge quadro delle aree protette”.

*

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa sul parco dello Stelvio