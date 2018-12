ministERO Affari Regionali e Autonomie * Stefani: « siamo disponibili a concedere maggiori spazi di autonomia a tutte le regioni che vorranno farne richiesta »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Autonomia: Stefani, strumentalizzazioni inutili. Noi andiamo avanti. “ L’autonomia è valorizzazione delle capacità dei territori, è efficientamento, è semplificazione. Noi siamo disponibili a concedere maggiori spazi di autonomia a tutte le regioni che vorranno farne richiesta.

Sono convinta che sia una grande occasione di rilancio anche per le regioni meridionali. Chi pensa che l’autonomia sia un modo per marginalizzare il Sud o per ledere i diritti di qualcuno per favorirne altri non conosce la materia. Purtroppo c’è chi strumentalizza, chi sfrutta l’argomento chi crea polemiche inutili ma noi non ci fermiamo e sull’autonomia andiamo avanti”.

Così Erika Stefani ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.