MICHELE NICOLETTI – ESITO ELEZIONI POLITICHE 2018 * IL MESSAGGIO DI RINGRAZIAMENTO (FACEBOOK)

Care e cari democratici, care e cari cittadini, abbiamo fatto una bella campagna elettorale che abbiamo voluto basare sull’incontro con le persone, sull’ascolto, sul ragionare assieme su quanto di buono è stato fatto, sui suoi limiti e sugli errori e su quanto ancora resta da fare per dare al nostro Paese un po’ più di speranza e un po’ più di giustizia.

È questo il modo nostro di concepire la democrazia: non solo espressione di passioni o opinioni, non solo scelta di persone, ma ascolto delle ragioni degli uni e degli altri e poi decisione collettiva.

Il popolo sovrano ha deciso diversamente. Cercheremo di capire a fondo perché.

Se abbiamo perso perché – ad esempio – abbiamo cercato di difendere un po’ più che in passato i diritti delle persone, per esempio salvando migliaia di vite in mare, accettiamo la decisione dei cittadini, ma non la condividiamo e non ci vergogniamo di averlo fatto: l’ideale della nostra vita, più forte delle vittorie e delle sconfitte del momento, è sentire la pena dell’altro e condividerne il fardello. Senza la cura dell’altro non esisterebbe essere umano sulla Terra.

Per questo ci spiace non tanto l’aver perso, ma l’aver visto prevalere, in questa campagna, sentimenti e argomenti che non stanno nella più bella tradizione di solidarietà, di senso delle istituzioni e del governo, di autentica apertura europea che è tipica della nostra Regione e del nostro Paese.

Nonostante la sconfitta, continuiamo a pensare che le energie positive siano maggiori di quelle negative, che l’apertura sia maggiore della chiusura, che la speranza sia maggiore della disperazione. Ma forse siamo stati incapaci di far sentire a chi vuol costruire e non solo distruggere, a chi vuol comprendere e non solo dileggiare o disprezzare, che siamo – o proviamo ad essere – inequivocabilmente dalla sua parte.

Per quanto mi riguarda voglio ringraziare di cuore chi mi ha dato la sua fiducia e chi mi ha sostenuto in questa campagna elettorale organizzando incontri, volantinando sotto la neve e spiegando a chi incontrava le buone ragioni della nostra posizione.

Per me è stato un onore altissimo poter rappresentare nella scorsa legislatura i nostri cittadini nel Parlamento italiano e poi assumere, nel corso di poco tempo, l’incarico di Presidente della Delegazione Italiana presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, di Capogruppo dei Socialisti, Democratici e Verdi e infine di Presidente della stessa Assemblea.

Sulla base della mia pur breve esperienza, vorrei dire, soprattutto ai più giovani che nella politica disperano, che a livello europeo c’è spazio per far valere il proprio impegno e il proprio talento. Non buttatelo via.

*

Grazie, un abbraccio

Michele Nicoletti