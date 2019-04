MIBAC * NOTRE DAME – ITALIA E FRANCIA UNITE PER LA RICOSTRUZIONE: « IL MINISTRO DELLA CULTURA FRANCESE RINGRAZIA IL GOVERNO ITALIANO PER LA VICINANZA »

Notre Dame, Italia e Francia unite per la ricostruzione. Il Ministro della cultura francese ringrazia il governo italiano per la vicinanza. Bonisoli in contatto con il suo omologo

Il Ministro della cultura francese Franck Riester ha apprezzato molto l’interessamento e la vicinanza del Governo italiano e ha mandato questa mattina un messaggio al Ministro Bonisoli ringraziandolo per il continuo supporto. “È un enorme disastro per il nostro patrimonio nazionale”, ha scritto Riester, impegnato in queste ore in diverse riunioni per seguire l’evolversi della situazione. Il messaggio del Ministro francese si conclude con un auspicio e un appello: “Noi adesso abbiamo un obiettivo e una sfida comuni: ricostruire e restaurare Notre Dame de Paris”.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, è in contatto da ieri sera con l’ambasciata italiana in Francia per offrire supporto e mettere a disposizione le competenze italiane nella ricostruzione della cattedrale di Notre Dame. Ieri, infatti, il titolare del collegio romano ha offerto all’omologo francese l’aiuto del governo italiano, tramite anche il possibile invio di esperti del Mibac che hanno già affrontato situazioni emergenziali simili, acquisendo importanti competenze tecniche.