METEOLEVICOTERME.IT * 22 MAGGIO 2019: « TEMPERATURA MASSIMA A +25,8°C LA PIÙ ELEVATA DELL’ANNO DOPO QUELLA DEL 24 MARZO »

I primi raggi di sole dopo giornate nuvolose si fanno sentire, la temperatura massima oggi a Levico Terme ha sfiorato i 26°C, la più elevata da inizio anno.

Di per sé il dato non è eccezionale, eccezionali sono le seguenti informazioni che riassumo per punti:

1) Eccezionale il fatto che la massima più elevata precedente (+24,4°C) sia stata rilevata il 24 marzo e che nei 58 giorni successivi non siano mai stati superati i 24°C.

2) La media delle massime di aprile è stata pari a +16,1°C rispetto ad una media delle massime di marzo di +17,0°C (statisticamente e per ovvie ragioni, aprile dovrebbe essere più caldo di marzo, ma il marzo di quest’anno è stato particolarmente caldo).

3) La media delle massime dei primi 22 giorni di maggio è stata praticamente identica a quella delle massime di marzo (+16,9°C vs +17,0°C), quindi un marzo molto caldo si contrappone ad un maggio particolarmente freddo.

4) La massima di oggi è risultata di 7,6°C più elevata rispetto a quella di ieri, di 12,1°C rispetto a lunedì e ben 13,6°C più elevata rispetto a domenica.

Giampaolo Rizzonelli

Elaborazioni e rilevazioni di Giampaolo Rizzonelli www.meteolevicoterme.it

