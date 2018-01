MERCATINO DEL GIGANTE – BEZZECCA (TN) * A LENZUMO LE VECCHINE RESTANO A TERRA, ANNULLATO EVENTO BEFANE IN VOLO

( (Si chiude domani in centro a Bezzecca Villaggio del Gigante ovvero lo speciale mercatino natalizio vetrina di prelibatezze locali gastronomiche e prodotti dell’artigianato della Valle di Ledro, che per un mese ha animato e rallegrato con successo i fine settimana in Valle di Ledro.

È stato invece annullato l’evento Befane in Volo in programma domani a Lenzumo, nel giorno della Befana con inizio alle 13:30.

Dopo l’inaugurazione avvenuta lo scorso 8 dicembre in un’atmosfera quasi fiabesca, con le vie del Borgo illuminate dalle candele, come avveniva nel ‘700, il Mercatino chiude domani con uno spettacolo con il fuoco e le fiamme da rimanere a bocca a aperta.

Il tutto nella memoria del Gigante Gilli – al secolo Bernardo Gilli – illustre ledrense del XXVIII secolo che grazie alla propria statura riuscì a diventare un vero e proprio personaggio in tutt’Europa prima di fare ritorno a Bezzecca ed acquistare quella che ancora oggi è nota come Casa del Gigante, nella piazza principale del paese.

E proprio questa struttura ha rappresentato una delle curiosità collaterali al Mercatino la cui apertura ha scandito l’inizio del Ponte dell’Immacolata.

E poi il calendario degli appuntamenti natalizi ha proposto la corsa dei Babbi Natale alla Riscossa (differita per maltempo dal 26 al 30 dicembre), il Concerto di Natale del programma pianistico Kawai a Ledro e il Concerto del corpo bandistico di Ledro (martedì 26 dicembre).

Il programma degli eventi invernali prevede ora l’appuntamento con il Fat Bike Festival dedicato ancora una volta alle gomme grasse in programma sui sentieri e strade della Valle di Ledro, sabato 13 e domenica 14 gennaio.

E come tradizione vuole, domenica 28 gennaio, tutti pronti per tuffarsi nelle acque color cobalto del Lago di Ledro per il classicissimo Tuffo della Merla che ogni anni richiama sulle spiagge decine e decine di intrepidi bagnanti.

Ma molti sono gli appuntamenti dell’inverno proposti dalla Valle di Ledro: tutte le indicazioni sono disponibili sul sito del Consorzio Turistico della Valle di Ledro.