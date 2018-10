MELONI * UE: ” da una distilleria trentina LANCIo un INVITO A JUNCKER, AIUTACI A DIFENDERE IL PRODOTTO ITALIANO E TI OFFRIAMO BICCHIERE DI GRAPPA “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Nel corso del suo tour in Trentino Alto Adige per le elezioni provinciali e regionali del 21 ottobre, il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha scelto la Distilleria Marzadro di Nogaredo, azienda italiana d’eccellenza nel settore della distillazione della grappa e della produzione di alcolici, per mandare un video messaggio al presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker.

«Oggi siamo nella Distilleria Marzadro – ha detto Meloni nel video pubblicato sulla sua pagina Facebook – , in un luogo storico dove si producono dei distillati di assoluto livello nazionale e internazionale. Caro Presidente, ti offriamo una grappa se ci aiuti a difendere il prodotto italiano e se l’Unione europea, anziché continuare a colpire i prodotti italiani, ci aiuta a difendere l’unico elemento che può davvero rafforzarci nel mercato internazionale mondiale e nel tempo della globalizzazione: la difesa dei nostri prodotti di qualità».

«Vieni Jean Claude – ha concluso Meloni rivolgendo un invito al presidente della Commissione Europea – , ti portiamo a vedere questo posto stupendo e poi beviamo un bicchiere insieme».