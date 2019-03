MELONI * REDDITO DI CITTADINANZA: « Spopola in rete un video in arabo destinato alla comunità islamica che spiega come ottenerlo »

)

A cura di redazione Opinione





“Spopola in rete un video in arabo destinato alla comunità islamica che spiega come ottenere il reddito di cittadinanza. Ennesima riprova di come questa forma di assistenzialismo non aiuterà i veri bisognosi ma sarà un sussidio per immigrati e a pagare saranno i lavoratori italiani”.

E’ quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.