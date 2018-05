MELONI * PRIMO MAGGIO: ” DIFENDERE IL LAVORO PER DIFENDERE DIGNITÀ DELL’UOMO “

“Oggi è la Festa di San Giuseppe Lavoratore! Auguri a chi crede nel lavoro come servizio e contributo al bene comune, a chi non si arrende al precariato, ai piccoli e ai grandi imprenditori che non delocalizzano e fanno grande l’Italia nel mondo, ai professionisti e ai lavoratori autonomi che rappresentano una forza libera a difesa dei diritti degli italiani, a chi difende l’eccellenza del Made in Italy, a chi combatte ogni giorno per vivere dignitosamente e a tutti gli italiani che non perdono la speranza di trovare lavoro.

Difendere il lavoro per difendere la dignità dell’uomo: ecco la missione di Fratelli d’Italia”.

È quanto scrive il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.