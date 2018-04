MELONI * PARLAMENTO: ” INACCETTABILE STOP FINO AL 7 MAGGIO, CASELLATI E FICO CONVOCHINO LE CAMERE PER MODIFICARE LA LEGGE ELETTORALE “

Chiudere il Parlamento fino al 7 maggio e tenere deputati e senatori a casa senza far niente è inaccettabile. Fratelli d’Italia rivolge un appello ai presidenti Alberti Casellati e Fico: in questi giorni in cui le forze politiche sono impegnate nel tentativo di formare il governo, Camera e Senato siano convocati per modificare la legge elettorale e inserire il premio di maggioranza, cioè il principio per il quale chi prende un voto più degli altri avrà automaticamente i numeri per governare.

Questo permetterebbe, in caso di fallimento delle trattative e di un ritorno alle urne, di avere un sistema elettorale che garantisca un governo certo, scelto dai cittadini, dal giorno dopo il voto. Lo avevamo già proposto ma Pd e M5S ci hanno detto di no. Ora ci auguriamo prevalga il senso di responsabilità.

È quanto dichiara in una nota il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.