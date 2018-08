MELONI * ORA LEGALE: “L’UE NON RISOLVE PROBLEMA IMMIGRAZIONE, ORA HA COME PRIORITÀ NON SPOSTARE LE LANCETTE “

“La stessa Ue che non si è degnata di supportare l’Italia per la risoluzione del problema immigrazione ora ha come priorità l’abolizione del passaggio tra ora legale a solare.

In pratica versiamo miliardi di euro ogni anno per non dover spostare la lancetta dell’orologio di un’ora”.

Lo scrive il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.