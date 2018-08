MELONI * MIGRANTI: ” SOVVERSIVO INDAGARE MINISTRO CHE FERMA INVASIONE CLANDESTINI, MATTARELLA E GUARDASIGILLI INTERVENGANO PER CENSURARE ATTO “

“Scandaloso e sovversivo indagare un ministro che cerca di fermare l’invasione di clandestini, come chiesto a gran voce dai cittadini italiani nelle ultime elezioni politiche, per costringerlo invece a far sbarcare gli immigrati e a non cambiare nulla.

Ancora più scandaloso se si tiene conto che mai nessun magistrato ha pensato di indagare il precede governo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, pur essendoci tutti i presupposti.

Nessuno creda di potersi porre al di sopra della volontà popolare e di piegare la nostra democrazia alla propria ideologia.

Fratelli d’Italia esprime la sua solidarietà a Salvini e chiede al Ministro della Giustizia e al Presidente della Repubblica di intervenire immediatamente per censurare questo gravissimo atto.

E ci aspettiamo una parola di sdegno anche da quella parte significativa della magistratura non obnubilata dal furore ideologico”.

*

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.