MELONI * IMMIGRAZIONE: ” NON CONDIVIDO IL GOVERNO SU ‘SOPHIA’, SERVE BLOCCO NAVALE ED FDI NON SI RASSEGNA A INVASIONE “

«Non condivido la proposta del Governo italiano all’Europa: rivedere la missione Sophia per distribuire gli immigrati tra tutti i porti europei. Tanto per continuare in altra forma l’invasione e l’islamizzazione dell’Europa.

La proposta di Fratelli d’Italia è molto diversa: sostituire le missioni di raccolta gommoni con una missione europea per un blocco navale al largo delle coste libiche. Noi non ci rassegniamo all’invasione».

*

Lo scrive il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.