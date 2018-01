MELONI * IMMIGRAZIONE: ” ITALIA CAMPO PROFUGHI EUROPA CON FDI AL GOVERNO DIFESA CONFINI, BLOCCO NAVALE E HOTSPOT IN AFRICA”

«Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale delle migrazioni Il 70% degli immigranti sbarcati in Europa nel 2017 sono arrivati in Italia. In pratica siamo gli unici a non governare i confini esterni Ue: il Pd e la sinistra ci hanno trasformato nel campo profughi d’Europa.

Con Fratelli d’Italia al governo: difesa dei nostri confini, blocco navale a largo delle coste della Libia per non far partire i barconi e hotspot in Africa per stabilire sul posto chi ha diritto all’asilo politico e chi no».

Lo scrive su Facebook il presidente e candidato premier di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.