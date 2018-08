MELONI * IMMIGRAZIONE: ” CHE ASPETTA IL GOVERNO AD ISTITUIRE I ‘CENTRI SORVEGLIATI” COME DECISO NEL CONSIGLIO UE? “

“Cosa aspetta il Governo a istituire i centri sorvegliati per richiedenti asilo come deciso nel Consiglio europeo del 28 e 29 giugno? Ricordiamo al Governo che nel documento conclusivo del Consiglio è previsto che “Coloro che vengono salvati dovrebbero essere trasferiti in centri sorvegliati” nei quali “distinguere i migranti irregolari, che saranno rimpatriati, dalle persone bisognose di protezione internazionale”.

In questo modo i richiedenti asilo, per l’85% senza diritto di protezione internazionale, invece di essere accolti in albergo a spese degli italiani, saranno trattenuti in strutture sorvegliate in attesa che la loro richiesta sia esaminata. Per una volta è Fratelli d’Italia a poter dire “ce lo chiede l’Europa”.

Se l’Italia vuole essere credibile in ambito europeo per far valere le sue ragioni in tema di immigrazione, cominci col mettere in atto ciò che gli è consentito fare.

Sarebbe un atto concreto, ed è quello che gli italiani si aspettano.”

*

È quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.