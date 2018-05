MELONI * GOVERNO : ” HO INCONTRATO DI MAIO SU SUA RICHIESTA, NEL GOVERNO GIALLO-VERDE NON CI SARÀ TRICOLORE “

“Ho ricevuto oggi, su sua richiesta, Luigi di Maio. Nel corso dell’incontro cordiale durato quasi un’ora e mezza Luigi di Maio ha chiesto il sostegno di Fratelli d’Italia ad una premiership sua o di un altro esponente del M5S in cambio di un via libera a un nostro ingresso nel governo.

Ho ribadito al leader pentastellato che FdI – che non ha avanzato alcuna richiesta di ingresso nel nuovo esecutivo – non potrebbe mai far parte di un governo a guida grillina e che anzi abbiamo vincolato ogni nostra decisione proprio a una premiership rispettosa degli italiani che ci hanno votato.

La risposta che ho ricevuto è che in questo caso lui avrebbe posto un veto sulla nostra presenza perché saremmo una forza “troppo di destra”.

Non so come si ponga Matteo Salvini rispetto a una posizione di questo tipo, ma sono contenta di aver contribuito a fare chiarezza.

Evidentemente in quello che tutti già chiamano governo giallo verde non ci sarà il tricolore”.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.