MELONI * FISCO: ” STOP OPPRESSIONE FISCALE, IL DEBITO PUBBLICO NON LO SI AFFRONTA TASSANDO IL PIÙ POSSIBILE MA TAGLIANDO IN MODO NETTO LA SPESA PUBBLICA “

“Ogni italiano versa mediamente allo Stato 8.300 euro di tasse all’anno. Una spesa diventata ormai insostenibile per milioni di cittadini.

Fratelli d’Italia chiede di mettere un tetto in Costituzione alle tasse. Il debito pubblico non lo si affronta tassando il più possibile ma tagliando in modo netto la spesa pubblica. Stop oppressione fiscale!”

Lo scrive il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.