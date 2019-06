MELONI (FDI) * SEA WATCH: « È TEMPO DI ATTIVARE UN BLOCCO NAVALE EUROPEO PER IMPEDIRE AI BARCONI DI PARTIRE E PER IMPEDIRE LE MORTI IN MARE »

“È tempo di attivare un blocco navale europeo per impedire ai barconi di partire e per impedire le morti in mare. È tempo che l’Italia dia un segnale demolendo la Sea Watch, per far vedere al mondo che l’Italia non si fa prendere in giro ed è tempo che i parlamentari del Partito Democratico che a spese degli italiani sono andati ad applaudire chi violava le leggi italiane abbiano la dignità di dimettersi”.

Lo dice in un video pubblicato su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.