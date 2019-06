MELONI (FDI) * IMMIGRAZIONE: « L’ITALIA REAGISCA PRIMA DI RIVIVERE LA FASE DELL’INVASIONE DI MASSA CHE ABBIAMO GIÀ CONOSCIUTO »

«Continuano gli sbarchi: solo nelle ultime ore uno avvenuto a Pozzallo e un altro a Lampedusa che si sommano a molti altri nell’ultimo mese. La Sea Watch addirittura incita le partenze dichiarando apertamente che “i porti sono aperti”.

L’Italia reagisca prima di rivivere la fase dell’invasione di massa che abbiamo già conosciuto. Fratelli d’Italia chiede subito un blocco navale europeo per impedire ai barconi di partire ed evitare le morti in mare e centri sotto controllo in Libia dove valutare le richieste di asilo. Ora basta».

Lo scrive il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.