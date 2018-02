MELONI * ELEZIONI: ‘ DESTINARE ALLE FORZE DELL’ORDINE IL 50% DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA ‘

“Da tempo abbiamo raccolto le istanze e messo in campo iniziative con gli agenti della polizia Penitenziaria della casa Circondariale di Pesaro, che lamentano difficili condizioni di lavoro: organici, stipendi e dotazioni inadeguati.

La polizia Penitenziaria, insieme a tutti gli uomini e le donne in divisa, sono per Fratelli d’Italia una priorità e per loro abbiamo un piano molto chiaro rispetto a cosa si debba fare e con quali risorse per aumentare gli organici, gli stipendi e migliorare le dotazioni.

La proposta di Fratelli d’Italia è: destinare agli uomini e alle donne in divisa il 50% di quello che lo Stato raccoglie dai beni confiscati alla mafia grazie al loro lavoro”.

È quanto ha dichiarato alla stampa il presidente di Fratelli d’Italia e candidato premier, Giorgia Meloni, a margine del flash mob di solidarietà agli agenti di Polizia Penitenziaria presso la casa circondariale di Villa Fastiggia a Pesaro, organizzato da Fratelli d’Italia, a Pesaro.

Il tour delle Marche prosegue alle 16:30 presso la Sala Pierangeli della Provincia di Pesaro-Urbino, in cui il presidente di FdI e candidato Premier Giorgia Meloni interviene a una conferenza stampa aperta ai cittadini sui temi della sicurezza e dell’immigrazione.