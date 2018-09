MELONI * DICHIARAZIONE MOSCOVICI: ” L’ITALIA È UN PROBLEMA PER ZONA EURO? SIAMO PRONTI A TOGLIERE IL DISTURBO “

“Non è affatto vero che l’Italia è un problema per la zona euro: l’Italia è la nazione che tiene in piedi la zona euro ma se siamo il problema siamo pronti a togliere il disturbo. Vediamo come se la cava la zona euro senza l’Italia e vediamo come se la cava l’Italia senza l’euro”.

Lo ha dichiarato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a Pescara interpellata sulle parole del Commissario Ue agli Affari economici e monetari, Pierre Moscovici.