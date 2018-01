MELONI * “CARA DI MINEO: STRUTTURA FUORI CONTROLLO, FDI LO CHIUDERÀ”

«Preoccupante l’allarme lanciato dal Procuratore di Caltagirone sulla situazione del Cara di Mineo dopo il brutale omicidio di una giovane nigeriana sgozzata dal compagno davanti ai figli di 6 e 8 anni: il centro d’accoglienza più grande d’Europa è una struttura ormai fuori controllo, impossibile da controllare, nella quale accade di tutto nell’illegalità più totale e che alimenta un business milionario.

Questa non è accoglienza, non è solidarietà, non è integrazione: è uno scempio inaccettabile che cancelleremo quando Fratelli d’Italia andrà al Governo. Noi chiuderemo il Cara di Mineo».