MELONI * ALTO ADIGE: ” SE VIENNA VA AVANTI IN AZIONE OSTILE FDI CHIEDERÀ DI TOGLIERE CITTADINANZA ITALIANA A CHI PRENDE QUELLA AUSTRIACA “

“L’Austria vuole concedere la doppia cittadinanza agli altoatesini di lingua tedesca, e compiere così una annessione di fatto dell’Alto Adige. Ma l’Austria può al massimo decidere per la cittadinanza austriaca, non anche per quella italiana.

Se Vienna vorrà andare avanti con questa idiota azione ostile contro l’Italia, Fratelli d’Italia chiederà che venga tolta la cittadinanza italiana a chi decide di prendere quella austriaca.

Vediamo a chi converrà perdere lo status di minoranza linguistica per acquisire quella di straniero residente in Italia”.

È quanto dichiarail presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.