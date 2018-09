MELONI * ALTO ADIGE: “LA VOLONTÀ AUSTRIA DI CONCEDERE IL DOPPIO PASSAPORTO AI CITTADINI DI LINGUA TEDESCA E LADINA È ATTO OSTILE, IL GOVERNO DEVE RISPONDERE CON DUREZZA “

“La volontà dell’Austria di concedere il doppio passaporto ai cittadini di lingua tedesca e ladina dell’Alto Adige è un atto ostile. Il Governo deve rispondere con chiarezza e durezza perché è in gioco la nostra sovranità, l’unità e l’integrità territoriale dello Stato italiano. Per FdI le parole “prima gli italiani” non sono uno slogan elettorale ma hanno un significato chiaro ed è ora che l’Esecutivo passi ai fatti”.

E’ quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.