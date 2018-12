MELINDA * PRESIDENTE MICHELE ODORIZZI: ” Rinnovato l’incarico per il prossimo triennio dalla maggioranza delle 16 COOPERATIVE “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Michele Odorizzi è stato riconfermato Presidente del Consorzio Melinda fino a fine 2021. L’esito è emerso questo pomeriggio nella sede istituzionale di Cles, alla presenza dei presidenti delle 16 cooperative, la cui maggioranza gli ha conferito il nuovo mandato.

“Sono molto onorato di poter continuare il mio percorso come Presidente, anche se sarà sicuramente molto impegnativo – ha dichiarato Michele Odorizzi -. Melinda è oggi una delle principali realtà ortofrutticole italiane che si affaccia ormai a dialogare con il mercato internazionale. La sfida futura è quella che stiamo affrontando già da qualche anno; quella di sviluppare processi e attività che siano sempre più sostenibili, nell’ambito della qualità del prodotto ma anche della sicurezza degli ambienti e delle persone.

È un impegno importante, ma credo sia l’unica strada oggi per mantenere il Consorzio all’avanguardia sotto tutti i punti di vista: produzione, commercializzazione, promozione e innovazione”.

Dall’incontro di oggi, i presidenti delle cooperative, in accordo con il Presidente neo-eletto, confermano una linea di impegno comune per i prossimi anni, che sottintende la ferma intenzione di continuare ad operare attraverso metodologia e valori coerenti agli obiettivi sia commerciali che di sostenibilità – tutto questo con la responsabilità di chi deve affrontare un mercato in costante evoluzione.

“Solo un modello di cooperazione come quello di Melinda, che fa dell’unione di idee, dell’innovazione, della ricerca e sviluppo la propria forza, potrà essere in grado di accogliere la sfida futura. Lavorerò per far sì che i componenti del Consiglio di Amministrazione, che oggi mi hanno riconfermato la loro fiducia, deliberino in modo compatto in merito alle decisioni che con responsabilità dovremo prendere nel futuro, a rappresentanza di tutta la base sociale ” – ha concluso Odorizzi.

*

Michele Odorizzi

Classe 1962, Michele Odorizzi è imprenditore ortofrutticolo a Tassullo (Tn). Il percorso formativo scolastico e lo stile professionale di oggi rivelano la passione per la sua terra oltre che interesse e rispetto per la cultura e la storia della gente trentina. Appassionato runner, non manca mai di partecipare, talvolta con la famiglia, alle corse amatoriali in Trentino o in Italia, come per esempio fa da alcuni anni a questa parte in occasione della Corsa dei Santi di Roma – la 10 km che si svolge ogni anno a novembre per raccogliere fondi da destinare in beneficienza e dove Melinda è uno dei principali sostenitori.