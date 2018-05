MELAVERDE * DALLE MELE DELLA VALTELLINA ALLE SPECIALITÀ DELLA VALLE ANTRONA, DOMENICA 20 MAGGIO ORE 12.00

Domenica 20 maggio, alle ore 12.00 su Canale 5, nuovo appuntamento con “Melaverde”, il programma dedicato ad agricoltura, ambiente e tradizioni condotto da Edoardo Raspelli ed Ellen Hidding.

Ellen Hidding si trova in Valtellina, dove si producono tre varietà di mele ad Indicazione Geografica Protetta: la Golden Delicius, la Stark Delicius e la Gala. Ellenseguirà tutto il percorso: dalla coltivazione delle mele, fino alla loro lavorazione.

Edoardo Raspelli, invece, è in Valle Antrona, in Piemonte, per raccontare tutte le specialità del territorio.

Inoltre, tutte le domeniche, alle ore 11.00, prima della trasmissione ‘ammiraglia’, va in onda “Le storie di Melaverde”, approfondimenti di temi già trattati ma riproposti in una chiave nuova.