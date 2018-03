MELAVERDE – CANALE 5 * DAI FORMAGGI PIEMONTESI ALLE CARNI DELLA TRADIZIONE VERONESE, DOMENICA 4 MARZO ORE 12.00

Domenica 4 marzo, alle ore 12.00 su Canale 5, nuovo appuntamento con “Melaverde”, il programma dedicato ad agricoltura, ambiente e tradizioni condotto da Edoardo Raspelli ed Ellen Hidding.

Ellen Hidding si trova in provincia di Cuneo per raccontare la storia di un giovane che, per realizzare il suo allevamento di capre, ha dovuto studiare un progetto di filiera agricola. Ellen Hidding, inoltre, seguirà la lavorazione del latte di capra per la produzione di formaggi tradizionali Piemontesi.

Edoardo Raspelli è nel comune di Gazzo Veronese, in provincia di Verona, alla scoperta di un’azienda a filiera chiusa dove nascono grandi prodotti come: i tagli di carne fresca, il tradizionale Tastasal, la Stortina e tutti i salumi di tradizione.

Inoltre, tutte le domeniche, alle ore 11.00, prima della trasmissione ‘ammiraglia’, va in onda “Le storie di Melaverde”, approfondimenti di temi già trattati ma riproposti in una chiave nuova.