Meetup Rovereto 5 Stelle * Gazebo: « in Piazza Martedi 26 Marzo per raccogliere le firme a sostegno della petizione per una #democrazia #migliore »

)

A cura di redazione Opinione





l Meetup Rovereto 5 Stelle sarà in Piazza Martedi 26 Marzo. Dalle 9:30 alle 13:00 in Via Mazzini – Angolo Via delle Scuole per raccogliere le firme a sostegno della petizione per una #democrazia #migliore , per raccogliere le segnalazioni dei cittadini e per divulgare le iniziative che il M5S sta promuovendo nelle istituzioni locali.

Inoltre , con l’occasione , invitiamo i cittadini ad iscriversi al Gruppo Meetup per creare una lista per le Elezioni Comunali del 2020.

Per Info potete mandare una mail a meetuprovereto5stelle@gmail.com oppure a pittuimassimo@gmail.com