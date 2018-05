MEDIOBANCA * APPROVATA LA RELAZIONE AL 31 MARZO 2018 RELATIVA AI 9 MESI DELL’ESERCIZIO 2017/18: UTILE NETTO A +11% (682 MILIONI)

Approvata la relazione al 31/03/2018 relativa ai 9 mesi dell’esercizio 2017/18. I nove mesi segnano un nuovo record di ricavi ed utili. Di seguito i dati schematizzati.

Ricavi +9% a €1,8mld, con margine di interesse +6% e commissioni +14%

Risultato operativo[1] +19% a €813m

Utile netto +11% a €682m

Rote al 10%

Wealth Management: nei nove mesi €3,2mld di raccolta netta

per il potenziamento della rete di promotori CheBanca! (oggi 203) e la crescita

organica (attrattività del progetto Mbpb, lancio di nuovi prodotti in Cairn)

Ricavi a €384m (+16%), di cui la metà commissioni, per il 90% ricorrenti

Tfa a €63mld (+22%), utile a €51m, Roac 12%

Consumer: eccellenza dei risultati come “new normal”

Ricavi a €744m (+4%), utile netto a €240m (+21%), Roac 30%

Cib: commissioni ai massimi livelli (€75m ultimo trimestre)

per miglior copertura dei clienti, produttività, diversificazione. Migliore allocazione

del capitale (con adozione AirbB) e Roac 15%

HF: completata l’ottimizzazione di A&L

Lcr ratio in calo a ~160% (190% a Dic17), perdita da margine di interesse dimezzata

Cet1 in crescita di 100bps a 13,9%[2] (Airb +140bps, acquisizione Ram -30bps)

Costo del rischio in discesa a 59bps (-33bps)

Incidenza delle partite deteriorate in calo (4,8% lorde e 2,2% nette)

Indici di copertura in crescita (al 56%)

Texas ratio al 13%