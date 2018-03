MEDIASET * IL SITO DAILYMOTION (GRUPPO VIVENDI) DEVE RIMUOVERE TUTTI I VIDEO DELL’ISOLA DEI FAMOSI CARICATI ILLECITAMENTE, LO HA STABILITO IL TRIBUNALE DI ROMA

Dailymotion, portale web controllato al 100% dal Gruppo Vivendi, deve rimuovere immediatamente tutti i video con immagini dell’«Isola dei famosi» caricati sul sito senza alcuna autorizzazione. Lo ha ordinato con provvedimento d’urgenza in data odierna il Tribunale delle Imprese di Roma, accogliendo il ricorso cautelare proposto da Mediaset.

Nel provvedimento, il Giudice ha imposto una penale di 10.000 euro per ogni giorno di ritardo nella cancellazione dei video, ricordando a Dailymotion che la sanzione avrà valore in automatico anche nel caso di eventuali futuri caricamenti sulla piattaforma di nuovi filmati del programma.

Mediaset esprime soddisfazione per una misura che si inserisce nel solco della consolidata giurisprudenza – in particolare dei fori di Roma e Milano – orientata a tutelare il lavoro degli editori aggrediti dalle forme più diverse di pirateria online. Le leggi esistono e basta applicarle per arginare un fenomeno che genera in modo sempre più evidente distruzione di valore economico e di posti di lavoro nelle aziende giornalistico-editoriali.