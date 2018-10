MEDIASET – RETE 4 * ‘ QUARTO GRADO ‘: ” VENERDÌ 12 OTTOBRE NUZZI SEGUIRÀ IN DIRETTA GLI AGGIORNAMENTI SUL RICORSO DI MASSIMO BOSSETTI, ACCUSATO DEL DELITTO DI YARA GAMBIRASIO “

Venerdì 12 ottobre la Cassazione si esprime sul ricorso di Massimo Bossetti, accusato del delitto di Yara Gambirasio e per questo condannato all’ergastolo, sia in primo che in secondo grado.

A partire dalle ore 21:15, su Retequattro, “Quarto Grado” segue in diretta tutti gli aggiornamenti sulla giornata chiave del dibattimento.

Con ospiti in studio e in collegamento, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, e curato da Siria Magri, ricostruisce la vicenda che ha dato origine – per il numero di persone coinvolte – all’indagine scientifica più grande mai messa in campo in Europa.

I giudici della Corte Suprema metteranno la parola fine al caso di Yara o ribalteranno la sentenza, accogliendo le richieste della difesa dell’operaio di Mapello?