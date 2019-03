mediaset – rete 4 * “ Quarta Repubblica “: « DUE INCHIESTE ESCLUSIVE SUI RIDER STRANIERI – DALLA CESSIONE ILLEGALE DI LICENZE, ALLO SPACCIO DI DROGA » (video)

)

A cura di redazione Opinione





“Quarta Repubblica”, il talk di politica ed economia condotto da Nicola Porro, in onda ieri sera su Retequattro, ha trasmesso in esclusiva due inchieste su alcune attività illecite che si svolgono a Milano e riguardano i rider impegnati nelle consegne di cibo a domicilio per conto delle grandi società di delivery online.

Nel primo servizio si documenta come le identità digitali dei rider, vengono scambiate e cedute a migranti irregolari che restano così in Italia e lavorano sotto falso nome.

Nel secondo, si mostra invece, come alcuni rider stranieri alternino le consegne legali, delle società per le quali lavorano, ad altre illecite, legate allo spaccio di stupefacenti.