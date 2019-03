mediaset – Rete 4 * ” DRITTO E ROVESCIO “: « QUESTA SERA LE INTERVISTE A LUIGI DI MAIO E A MATTEO SALVINI »

)

A cura di redazione Opinione





Questa sera, giovedì 21 marzo, alle ore 21.30, Paolo Del Debbio intervista a “Dritto e rovescio” il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio.

A seguire, interverrà in diretta da Matera (ore 22 circa) anche il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Nel corso dell’intera trasmissione, ampio spazio alla vicenda dello scuolabus dirottato e poi incendiato a Milano dall’autista Ousseynou Sy, ora in carcere a San Vittore.

In studio, le testimonianze delle mamme dei ragazzi che racconteranno i momenti di terrore che hanno vissuto i loro figli in quei 51 minuti. Non mancheranno documenti audio e video dei ragazzi che hanno chiesto aiuto e un’intervista inedita a uno dei protagonisti.

Durante la serata si affronterà anche il delicato tema della famiglia, in vista del Congresso che si terrà il prossimo 29 marzo a Verona, che vede il M5s e la Lega su due posizioni diverse. Tra gli ospiti in studio, la toccante storia di Luca Trapanese, il papà single e gay che ha adottato una bimba down.

INTERVISTA A LUIGI DI MAIO ALLE ORE 21.30

INTERVENTO IN DIRETTA DI MATTEO SALVINI ALLE ORE 22 CIRCA