mediaset – rete 4 * ” DRITTO E ROVESCIO “: « AL VIA da GIOVEDÌ 7 MARZO il nuovo programma CON PAOLO DEL DEBBIO, TRA GLI OSPITI MATTEO SALVINI »

Domani, giovedì 7 marzo, in prima serata su Retequattro, debutta “Dritto e Rovescio”, il nuovo programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio.

Al centro della prima puntata, un’intervista al vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, su temi quali la manifestazione anti-razzismo della scorsa domenica a Milano, l’immigrazione – tra caso Diciotti ed espulsioni -, la Tav e il reddito di cittadinanza. Preziosa sarà la presenza del pubblico – selezionato e diviso per categorie – a cui sarà data la possibilità di intervenire, riportando al ministro le proprie storie, domande ed esperienze e denunciando i propri problemi. In particolare, sarà data la parola a un bisognoso, a un disoccupato e a un imprenditore.

A seguire, con il sottosegretario di Stato del Ministero per gli affari regionali Stefano Buffagni (M5S) e con l’onorevole Mariastella Gelmini (Forza Italia), si parlerà dello sciopero dei driver di Amazon contro le condizioni di lavoro imposte dall’azienda e della proposta del governo di tutelare i cosiddetti “rider” delle app. Sul tema, non mancheranno le testimonianze di alcuni cittadini impiegati in questi due settori.

Inoltre, in un reportage esclusivo, il conduttore in prima persona attraverserà Milano dal centro alle periferie per testimoniare il “dritto e rovescio” della metropoli.