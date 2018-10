MEDIASET – PREMIUM STORIES * ‘ MANIFEST ‘: LA SECONDA PUNTATA VEDE I FRATELLI BEN E MICHAELA ALLE PRESE CON UN OMICIDIO CHE POTREBBE ESSERE COLLEGATO CON IL VOLO 828

«Manifest» – la serie drama più vista degli ultimi 19 anni negli Usa con 18.4 milioni di telespettatori, tra live e +7 – torna su “Premium Stories” lunedì 8 ottobre, alle ore 21.15.

La seconda puntata di «Manifest» – visibile sulle piattaforme Mediaset Premium (canale 317) e SKY Italia (canale 122) – vede i fratelli Ben (Josh Dallas, Once Upon a Time) e Michaela (Melissa Roxburgh, Star Trek: Beyond, Supernatural, Arrow) alle prese con un omicidio che potrebbe essere collegato con il volo 828.

Ben, intanto, deve anche affrontare il vissuto della moglie Grace (Athena Karkanis, Saw IV e VI), che durante la sua assenza ha trovato un nuovo partner.

Per Olive (Luna Blaise, Fresh Off The Boat) e Cal (Jack Messina), invece, è sconcertante essere due gemelli che, nel corso di cinque anni e mezzo, sono diventati l’una teenager e l’altro lo stesso bambino gravemente malato del 2013…

Negli Stati Uniti, il secondo episodio delle serie firmata da Robert Zemeckis è stato il programma più seguito della serata dopo il talent The Voice. Nel competitivo slot della serata, «Manifest» ha raggiunto 8.5 milioni di spettatori totali e l’8% di share sul pubblico commerciale.